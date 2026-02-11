Wie in einen Index investieren?

Es gibt also verschiedene Indizes. Aber wie können Anleger nun gezielt von ihren Unterschieden profitieren? «In den vergangenen Jahren haben sich Indexinvestments als ein sehr guter Weg erwiesen, an den Kurssteigerungen des Aktienmarktes und dem Wachstum der Wirtschaft zu partizipieren», rät Bernd Laux. Dabei erziele der Anleger die gewünschte Diversifikation zur Risikominimierung seiner Anlage, ohne sich selbst mit der Einzeltitelauswahl und dem Timing beschäftigen zu müssen.