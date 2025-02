Die Aktien des Unternehmens aus Santa Monica, Kalifornien, kletterten im nachbörslichen Handel um mehr als 14 Prozent. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren in künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen investiert, um die automatische Platzierung von Anzeigen zu unterstützen und personalisierte Werbung zu erstellen. Das Unternehmen steht im harten Wettbewerb mit TikTok, Facebook und Instagram, die aufgrund ihrer grösseren Nutzerbasis zu den bevorzugten Plattformen für Werbetreibende geworden sind. Das Unternehmen kündigte zudem an, die Zahl der Vollzeitbeschäftigten in diesem Jahr um acht bis zehn Prozent zu erhöhen.