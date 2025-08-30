Welche Sanktionen würden wieder eingeführt?

Mit dem «Snapback» würden die Massnahmen wiederhergestellt, die der Sicherheitsrat in sechs Resolutionen zwischen 2006 und 2010 gegen den Iran verhängt hatte. Dazu gehören ein Waffenembargo, ein Verbot der Uran-Anreicherung und -Wiederaufbereitung sowie ein Verbot von Starts ballistischer Raketen, die Atomwaffen tragen können. Zudem würden globale Vermögenswerte von iranischen Einzelpersonen und Organisationen eingefroren und Reiseverbote reaktiviert. Staaten wären ausserdem ermächtigt, Fracht der Iran Air Cargo und der staatlichen iranischen Schifffahrtslinie auf verbotene Güter zu inspizieren.