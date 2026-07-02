Die Dynamik am Schweizer Kreditmarkt bleibe anhaltend hoch, heisst es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der SNB zur Finanzstabilität. Das Kreditwachstum habe sich beschleunigt und deute auf eine insgesamt robuste Entwicklung hin. In den vergangenen Jahren blieb es durchgehend positiv. Die Einführung von Basel III final im Januar 2025 habe zwar die regulatorischen Anforderungen für die Kreditvergabe erhöht, ohne aber das Kreditwachstum insgesamt zu beeinträchtigen.