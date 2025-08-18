De Planta und seine Frau würden weiterhin in der Schweiz Steuern zahlen, schreibt dagegen Bloomberg. Der Bankier habe enge persönliche Bindungen zu Italien, da er einen grossen Teil seiner Kindheit dort verbracht habe und die Sprache spreche, so Bloomberg. Angaben zufolge wuchs de Planta in Turin und Genf auf. Laut den Quellen der Nachrichtenagentur hat der Umzug auch nichts mit einer geplanten Volksabstimmung über der Erbschaftssteuer-Initiative zu tun, die in der Schweiz am 30. November 2025 stattfindet.