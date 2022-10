Die Credit Suisse hatte am Donnerstag einen tiefgreifenden Umbau ihrer Geschäfte angekündigt. Neben Kostensenkungen und einem Stellenabbau beinhalten die Pläne auch eine Verkleinerung der risikoreichen und zuletzt sehr verlustträchtigen Investment Bank. Zudem will sich die CS über eine Kapitalerhöhung frische Mittel in Höhe von 4 Milliarden Franken beschaffen. Die Kapitalquote der CS war im dritten Quartal auf 12,6 Prozent von 13,5 Prozent per Ende Juni gesunken.