Die "Mariana" genannte Projektanlage befasst sich mit automatisierten Market-Makern (AMM) für grenzüberschreitende Transaktionen, wie die SNB am Mittwoch mitteilte. Mittels digitalem Zentralbankgeld (Central Bank Digital Currency, kurz CBDC) sollen dabei Devisengeschäfte in Franken, Euro und Singapur-Dollar zwischen Finanzinstituten abgewickelt werden. Dazu setzen die beteiligten Notenbanken laut SNB Protokolle aus dem dezentralisierten Finanzwesen (DeFi) ein, um in Zukunft eventuell Währungsmärkte und -abwicklungen zu automatisieren.