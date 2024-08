In den vergangenen Jahren habe die Teuerung nie mehr als 3,5 Prozent betragen, betonte Jordan am Dienstag vor Wirtschaftsvertretern bei einer Veranstaltung im schweizerischen Schwyz. Dies sei vor allem auf den Wechselkurs zurückzuführen. Im Vergleich dazu erreichte die Inflation in den USA 2022 einen Höchstwert von 9,1 Prozent. Im Euroraum waren es im selben Jahr zeitweise sogar 10,6 Prozent.