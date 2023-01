“Wir können eine weitere Straffung nicht ausschliessen”, sagte Jordan in einem Interview mit Bloomberg Television auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos am Donnerstag. “Wir sind jetzt ungefähr bei 1 Prozent, und die Inflation liegt immer noch über 2 Prozent. Es ist also klar, dass eine gewisse Straffung wahrscheinlich in Aussicht steht.”