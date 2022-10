"Man kann sicher sagen: Weltweit wurde die Inflation unterschätzt", sagte Thomas Jordan in Zürich. "Sehr wahrscheinlich hat man etwas zu lange gewartet." Die Unsicherheit sei allerdings auch "enorm gross" gewesen und das sei sie auch immer noch. "Auch die Zentralbanken machen Prognosefehler, das wird auch in Zukunft so sein", so der Chef der SNB.