Dies sagte SNB-Präsident Thomas Jordan am Donnerstag laut Redetext bei der Bank of Korea International Conference in Seoul. «Wir erachten dies als ein kleines Aufwärtsrisiko für die Inflationsprognose», erklärte der Notenbankchef. «Sollte sich dieses Risiko materialisieren, wäre unser geldpolitischer Kurs expansiver als beabsichtigt.»