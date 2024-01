Da erwartet wird, dass die Zentralbanken weltweit in diesem Jahr die Zinsen senken werden und die US-Notenbank die Führung in den grossen Volkswirtschaften übernehmen wird, verzeichnet die Schweiz bereits schwächere Preissteigerungen als viele andere Länder. Die Währungshüter haben die Zinsen zuletzt im Juni angehoben und danach keine weiteren Schritte mehr unternommen, während die Währung an Stärke gewann.