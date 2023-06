"Die meisten Zentralbanken haben ein Inflationsziel von etwa zwei Prozent, die SNB ist etwas konservativer", sagte SNB-Präsident Thomas Jordan in einem Interview der Zeitung "Corriere del Ticino" (Samstagausgabe). Die Notenbank peilt für Preisstabilität einen Zielbereich von null bis zwei Prozent an. Mit zuletzt 2,2 Prozent ist die Inflation im internationalen Vergleich zwar moderat, übertrifft die Vorgabe aber immer noch. "Wenn die Inflation höher ist als das Ziel, muss die Geldpolitik natürlich restriktiv sein", so Jordan weiter.