Die SNB hatte im Juni auf die sinkende Inflation mit der sechsten Zinssenkung in Folge auf 0,00 Prozent reagiert und nicht ausgeschlossen, den Leitzins in Zukunft ins Minus zu drücken. Die SNB, die bereits von 2014 bis 2022 Negativzinsen hatte, strebt für Preisstabilität eine Inflation zwischen null und zwei Prozent an. Im Juli stieg die Inflation in der Schweiz leicht auf 0,2 Prozent.