Attilio Zanetti: Der 53-jährige Attilio Zanetti ist seit mehr als zwei Jahrzehnten bei der SNB tätig und leitete die internationale Währungszusammenarbeit, bevor er letztes Jahr eines von vier stellvertretenden Vorstandsmitgliedern wurde. Zuvor verbrachte er einige Monate beim Internationalen Währungsfonds und der Federal Reserve of San Francisco und war Dozent an der Universität Basel. Zanetti ist in Bellinzona geboren und hat in seinen Uni-Abschluss gemacht.