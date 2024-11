SNB-Direktoriumsmitglied Petra Tschudin hat unterstrichen, dass sich die Inflation in der Schweiz klar innerhalb des Zielbereichs der Währungshüter befindet. Die Teuerung liege nun “bequem im Bereich von 0 Prozent bis 2 Prozent, wo wir sie sehen wollen”, sagte die Notenbankerin am Donnerstag in Genf vor einer Gruppe von Geldmarktexperten.