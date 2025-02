«Unser Ziel ist die Preisstabilität, also eine Teuerung zwischen null und zwei Prozent», sagte SNB-Direktoriumsmitglied Petra Tschudin in einem am Freitag veröffentlichten Interview der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ). «Wir setzen unsere Instrumente so ein, dass wir dieses Ziel erreichen.» Eine Inflation ausserhalb dieser Spanne für eine kurze Zeit störe die SNB dabei nicht. «Wichtig ist, dass die Inflation in der mittleren Frist dort liegt, wo wir sie haben wollen», erklärte Tschudin.