Trotz eines Rückgangs der Teuerung auf 3,0 Prozent im Oktober sei der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen, wie Direktoriumsmitglied Andrea Maechler in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Wirtschaftszeitung "L'Agefi" sagte. Die Notenbank hatte den Leitzins im laufenden Jahr bereits zwei Mal auf inzwischen 0,5 Prozent angehoben. "Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass aufgrund neuer Zahlen und Entwicklungen weitere Zinserhöhungen notwendig sein könnten, um die Preisstabilität mittelfristig zu gewährleisten", sagte Maechler der Zeitung auf die Frage nach den Optionen der SNB beim nächsten Zinsentscheid am 15. Dezember.