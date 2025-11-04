Das hat zum einen praktische Gründe, wie SNB-Direktoriumsmitglied Petra Tschudin am Dienstag laut einem Vorabbericht im «CEO Talk» von TeleZüri sagte. «Wir wollen liquide sein, wir wollen viel verkaufen können, ohne grosse Kursbewegungen auszulösen. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit den Kryptowährungen möglich wäre.» Die Sendung wird am Dienstagabend auf TeleZüri und weiteren Sendern ausgestrahlt.