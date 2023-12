«Man muss die CS in Ruhe lassen»

Ein paar hundert Meter weit weg vom CS-Hauptsitz am Zürcher Paradeplatz verfolgte UBS-Präsident Colm Kelleher in der Chefetage der UBS-Zentrale die Situation. Er wies Insidern zufolge seinen inneren Kreis an, eine Übernahme vorzubereiten. Vorübergehend kam es bei der Credit Suisse tatsächlich zu einer Entspannung, die Geldabflüsse ebbten ab. Finanzminister Ueli Maurer, der sich in der Vergangenheit deutlich bankenfreundlicher gezeigt hatte als seine Vorgängerin, gab sich Mitte Dezember zuversichtlich: «Ich bin der Meinung, dass die CS die Kurve schaffen wird», sagte er in einem Interview. «Man muss sie jetzt einfach ein Jahr oder zwei in Ruhe lassen.»