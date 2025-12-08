Mit Blick auf den bevorstehenden Zinsentscheid ist der breite Konsens auch auf die wiederholten Äusserungen von SNB-Präsident Martin Schlegel zurückzuführen. Dieser hatte betont, die Hürde für eine Zinssenkung unter null sei wegen unerwünschter Nebenwirkungen hoch. Bei Bedarf werde die SNB am Devisenmarkt intervenieren, um die Preisstabilität zu gewährleisten, so der Notenbanker. Bis Mitte 2022 hatte die SNB die Zinsen sieben Jahre lang im negativen Bereich gehalten, um den Deflationsdruck zu dämpfen. Dieser wurde durch den starken Franken verschärft, der in Krisenzeiten bei Anlegern als sicherer Hafen gilt.