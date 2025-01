Der stärkere Dollar, in dem die SNB 39 Prozent ihrer Fremdwährungsbestände im Wert von 744 Milliarden Franken hält, trug zusätzlich dazu bei, dass die in Franken umgerechneten Aktien und Dividendenzahlungen an Wert gewannen. Zudem erzielte die SNB einen Bewertungsgewinn von 21,2 Milliarden Franken auf ihren 1,04 Millionen Tonnen Gold. Der Preis des Edelmetalls kletterte 2024 um mehr als 27 Prozent.