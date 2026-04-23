Diese Zahl ist keine Überraschung. Die Experten der UBS hatten im Vorfeld mit einem ziemlich ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Zum Vergleich: Im gesamten letzten Jahr hatte die SNB einen Gewinn von 26,1 Milliarden Franken erzielt, dabei im ersten Quartal einen solchen von 6,7 Milliarden.