Die Spekulationen auf baldige Zinssenkungen in den USA und im Euroraum haben die Schweizer Devise auf das höchste Niveau seit fast neun Jahren gehievt. Die Hauptexportwährung Euro war am Donnerstag bis auf 0,9256 Franken abgerutscht. Weniger waren es letztmals im Januar 2015, nachdem die SNB den von ihr jahreslang verteidigten Mindestkurs von 1,20 Franken aufgegeben hatte. Aktuell notiert der Euro etwas erholt bei 0,9310 Franken. Der Dollar kostet derzeit 0,8408 Franken und damit etwas mehr als am Vortag, als er mit 0,8331 Franken ebenfalls auf den tiefsten Stand seit Anfang 2015 gesunken war.