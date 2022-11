Die derzeitige Geldpolitik sei nicht restriktiv genug, um mittelfristig wieder Preisstabilität zu erreichen, wie SNB-Präsident Thomas Jordan am Freitag auf einer Veranstaltung in Bern sagte. Die Notenbank werde die Leitzinsen sowie Devisentransaktionen nutzen, um ihr Ziel zu erreichen. Zuletzt lag die Teuerung in der Schweiz bei 3,0 Prozent. Der nächste Zinsentscheid der SNB ist auf den 15. Dezember angesetzt.