Andere Ansichten von Ausserhalb

Anderswo werde das höhere Management weitgehend oder sogar ausschliesslich von ausserhalb der Zentralbank ernannt. «Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Ansichten und Prioritäten der Gesellschaft insgesamt in der Entscheidungsfindung widerspiegeln und dass das obere Management auf ein breites Spektrum an beruflichen Erfahrungen in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen zurückgreifen kann», schreibt das Trio.