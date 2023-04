"Mit einer Eigenkapitalquote von gegenwärtig weniger als 8 Prozent ist das aktuelle Eigenkapital deutlich zu klein und muss darum weiter aufgebaut werden", sagte Barbara Janom Steiner, Präsidentin des Bankrats der SNB, laut Redetext bei der Generalversammlung am Freitag in Bern.



Die jedes Jahr getätigten Rückstellungen spiegelten dabei das für den jeweiligen Zeitpunkt anvisierte Eigenkapital wider. "Erst wenn das effektive Eigenkapital die Höhe des angestrebten Eigenkapitals übersteigt, kann wieder ein Gewinn ausgeschüttet werden. Die Solidität der Bilanz hat klar Vorrang vor den Ausschüttungen", so die Präsidentin weiter.



Die SNB habe auch im letzten Jahr die Rückstellungen für Währungsreserven "regelkonform" um 10 Prozent erhöht, mit dem Ziel der Stärkung des Eigenkapitals. "Diese Zuweisungen erfolgen also unabhängig davon, ob ein Gewinn oder ein Verlust angefallen ist", so Janom Steiner weiter.



Die Höhe der Zuweisung an die Rückstellungen richte sich nach dem geplanten Eigenkapitalaufbau. Und dieser hänge von der Grösse und den Risiken der Bilanz ab. Je grösser die Bilanz und je höher die Währungsreserven, umso höher seien auch die Risiken. "Das Eigenkapital sollte diese Risiken auffangen können."