Bereits im Sommer hatte die SNB vor möglichen Risiken von Stablecoins für die Finanzstabilität gewarnt. In der Schweiz seien diese wegen der bislang geringen Verbreitung zwar begrenzt, hiess es im Bericht zur Finanzstabilität 2026. Bei einem starken Abfluss von Bankguthaben in Stablecoins könnten diese aber insbesondere in Krisenzeiten die Instabilität des Bankensektors verstärken.