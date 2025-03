Die SNB ist bekannt für unerwartete geldpolitische Massnahmen. In der Vergangenheit sorgte sie für Überraschungen, etwa mit der Einführung einer Franken-Obergrenze 2011 und deren abruptem Ende 2015. Auch in den letzten Jahren fiel sie mit plötzlichen Zinsanpassungen auf: Eine unerwartete Erhöhung um 50 Basispunkte im Juni 2022, gefolgt von einer kleineren als erwarteten Erhöhung um 75 Basispunkte, was Analysten ins Schwanken brachte. Es folgten eine Zinspause im September 2023, eine unvorhergesehene Senkung im März des vergangenen Jahres und eine stärkere Reduzierung im Dezember.