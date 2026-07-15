Die Schweizer Regierung geht davon aus, dass die derzeitigen US-Zölle von 10 Prozent gemäss Section 122 des US Trade Act entweder durch einen Zollsatz von 12,5 Prozent infolge der Untersuchungen nach Section 301 oder durch einen Zollsatz von 15 Prozent gemäss der Vereinbarung vom November ersetzt werden. Branchenspezifische Zölle, darunter auch auf Pharmaexporte, entsprechen weitgehend dem Abkommen vom November 2025, das einen grossen Teil der Schweizer Exporte von Zöllen ausnahm. Die im April 2026 nach Section 232 beschlossenen zusätzlichen Abgaben auf Pharmazeutika, Stahl, Aluminium und Kupfer haben lediglich begrenzte Auswirkungen. Da die Schweiz den USA Zugeständnisse bei Agrarimporten sowie Investitionszusagen anbietet, dürfte ein Handelsabkommen zwischen beiden Ländern kurz vor dem Abschluss stehen.