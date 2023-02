Später am Tag schloss sich Präsident Thomas Jordan diesen Kommentaren an und sagte, die Zentralbank sei bereit, Devisen zu verkaufen, um die Bedingungen zu verbessern, aber Bilanzkürzungen könnten kein Ziel "nur um der Sache willen“ sein. Berechnungen der Credit Suisse zufolge hat die SNB im Oktober und November Devisen im Wert von fast 24 Milliarden Franken verkauft. Das ist nur ein Bruchteil der 784 Milliarden Franken an Reserven, die sich über Jahre der Interventionen angesammelt haben. Es deutet aber darauf hin, dass der Versuch der Zentralbank, ihre Bilanz zu verkleinern, an Fahrt gewinnt.