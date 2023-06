Konkret bezeichnet die SNB in ihrem am Donnerstag veröffentlichten "Bericht zur Finanzstabilität 2023" die Kapitalpuffer der inlandorientierten Institute als "substanziell" und als "im historischen Vergleich hoch". Geholfen habe, dass die Banken ihre Profitabilität vor dem Hintergrund der gestiegenen Zinsen leicht hätten steigern können - wenn auch von tiefem Niveau aus. Dies werde sich wohl auch so fortsetzen.