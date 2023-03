"Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ist beschlossene Sache", sagte SNB-Präsident Thomas Jordan am Donnerstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters zu dem von den Schweizer Behörden orchestrierten Notfallmassnahme. Jordan forderte UBS und Credit Suisse auf, alles zu tun, damit die Übernahme in den kommenden Wochen zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden könne. "Es ist wichtig für beide, es ist wichtig für die Schweiz, es ist wichtig für die Finanzstabilität."