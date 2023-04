Keine Schnellschüsse

Gleichzeitig warnte Jordan vor Schnellschüssen bei der Bankenregulierung. Diese müsse zwar vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse überprüft werden. "Dabei ist eine gründliche Analyse notwendig."



Klar ist für den SNB-Chef, dass die Banken künftig "ausreichend" Aktiven halten müssen. Und diese müssten sie jederzeit ohne Einschränkungen verpfänden oder übertragen und somit als Sicherheiten in bestehende Liquiditätsfazilitäten einliefern können. "So wären wir auch in Extremsituationen in der Lage, ohne Notrecht die notwendige Liquidität zur Verfügung zu stellen."



Jordan betonte vor den SNB-Aktionären aber noch einmal, dass es zur $Rettung der CS keine Alternative gegeben habe. "Bei einem Kollaps der Credit Suisse hätten viele Schweizer Haushalte und KMUs keinen Zugriff mehr auf ihre Einlagen gehabt." Zudem hätten insbesondere KMUs nicht mehr über vorhandene Kreditlimiten bei der Bank verfügen können. "Der volkswirtschaftliche Schaden

wäre enorm gewesen." Zudem hätte ein Zusammenbruch der Grossbank laut dem SNB-Chef im globalen Finanzsystem eine Schockwelle ausgelöst.



Der SNB-Präsident begründete ausserdem in seiner Rede die Zinserhöhungen der letzten Zeit. "Wir mussten feststellen, dass nicht nur Rohstoffe, sondern mehr und mehr auch andere Waren und Dienstleistungen von Preiserhöhungen betroffen waren." In solchen Situationen müsse die Geldpolitik entschieden eingreifen. Er rief in diesem Zusammenhang auch die im März gemachten Aussage

in Erinnerung, "dass wir die Geldpolitik weiter straffen werden, wenn dies nötig sein sollte".