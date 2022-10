Mit Blick auf die Kaufkraftverluste der Bevölkerung - dies bei einem aktuellen Leitzins von 0,5 Prozent und einer Inflation von 3,5 Prozent - und die Frage, wie lange diese Situation andauern könnte, meinte Jordan: "Die SNB gestaltet die monetären Bedingungen, insbesondere ihren Leitzins, so, dass in mittlerer Frist die Preisstabilität gewährleistet ist. An diesem Punkt sind wir noch nicht. Deshalb schliessen wir nicht aus, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein werden, um die Inflation wieder unter 2 Prozent zu bringen."