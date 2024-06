Die Schweizerische Nationalbank (SNB) führt die jüngste Aufwertung des Frankens vor allem auf die politischen Unsicherheiten in Europa zurück. Auch die Unsicherheit über die weitere Inflationsentwicklung bleibe deswegen erhöht, sagte SNB-Präsident Thomas Jordan am Donnerstag auf einer Medienkonferenz. Die Entwicklungen im EU-Raum seien für die Schweiz sehr wichtig, so Jordan.