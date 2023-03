"Wir können nicht ausschliessen, dass wir die Geldpolitik weiter straffen müssen", sagte SNB-Präsident Thomas Jordan am Dienstag bei einer Veranstaltung in Zürich. Die Notenbank sei zudem bereit, am Devisenmarkt zu intervenieren und Fremdwährungen zu kaufen und zu verkaufen, um ihr Ziel der Preisstabilität zu erreichen.