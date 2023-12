Während der Kassazins Anfang 2001 noch bei über 3,5 Prozent stand, ging er in den folgenden Jahren immer weiter zurück und erreichte in der Zeit der Nullzins-Politik am 16. August 2019 mit -1,072 Prozent den tiefsten Wert seiner Geschichte. Anfang 2022 drehte der Kassasatz wieder in den positiven Bereich.