Ein März-Zinsschritt der amerikanischen Notenbank Fed ist nach den jüngsten Konjunkturdaten an den Zinsmärkten komplett "ausgepreist". Bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sieht es dagegen etwas anders aus: Wenn sich die drei Direktoren der SNB am 21. März treffen, wird die Schweiz zu den ersten in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften gehören, die ernsthaft über eine sofortige Zinssenkung nachdenken kann.