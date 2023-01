Die SNB hatte zum Wochenbeginn einen Jahresverlust gemäss provisorischen Berechnungen von 132 Milliarden Franken ausgewiesen. Der Verlust verunmögliche eine Gewinnausschüttung an den Bund und die Kantone, teilte die Nationalbank mit. Den ausführlichen Bericht zum Jahresabschluss will die SNB am 6. März 2023 veröffentlichen.