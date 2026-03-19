Im Gegensatz zu vielen ​anderen Zentralbanken bereitet der SNB der jüngste weltweite Ölpreisanstieg um 50 Prozent etwas weniger Sorgen. Die Schweiz ist durch ihre starke Währung besser vor importierter Inflation geschützt. Der Franken ‌hat seit Ausbruch des Konflikts fast zwei Prozent zum Euro zugelegt, weil Anleger in unsicheren Zeiten verstärkt in die als «sicherer Hafen» geltende Währung flüchten.