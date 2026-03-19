Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält an der bestehenden Geldpolitik fest und belässt den Leitzins bei null Prozent. Das gab die SNB am Donnerstagmorgen bekannt. Die letzte Zinsänderung geht auf den 19. Juni 2025 zurück, als die Nationalbank den Leitzins um 25 Basispunkte auf null Prozent senkte.
Im Gegensatz zu vielen anderen Zentralbanken bereitet der SNB der jüngste weltweite Ölpreisanstieg um 50 Prozent etwas weniger Sorgen. Die Schweiz ist durch ihre starke Währung besser vor importierter Inflation geschützt. Der Franken hat seit Ausbruch des Konflikts fast zwei Prozent zum Euro zugelegt, weil Anleger in unsicheren Zeiten verstärkt in die als «sicherer Hafen» geltende Währung flüchten.
Fast alle der 29 von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen hatten den Zins-Entscheid erwartet. Für den weiteren Jahresverlauf sind sich die Experten weitgehend einig: Sie rechnen bis auf eine Ausnahme damit, dass die Zinsen bis Ende 2026 unverändert bleiben.
(cash)