Die Wirtschaftsaussichten für die Schweiz hätten sich mit den tieferen US-Zöllen und einer etwas besseren internationalen Entwicklung leicht aufgehellt, so die SNB weiter. Das Hauptrisiko für heimische Wirtschaft bleibe aber die Entwicklung der Weltwirtschaft. Die SNB prognostiziert für 2025 ein Schweizer Wachstum des Bruttoinlandproduktes von knapp 1,5 Prozent und für 2026 ein Wachstum von rund 1 Prozent.