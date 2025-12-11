Die Leitzinsen in der Schweiz bleiben unverändert bei 0,0 Prozent. Das hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) an ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung am Donnerstagmorgen entschieden. Der Entscheid war so an den Märkten erwartet worden.
Die SNB wiederholte in einer Medienmitteilung ihre Bereitschaft, am Devisenmarkt aktiv zu sein. Die Inflation sei in den letzten Monaten zwar leicht tiefer ausgefallen als erwartet. In der mittleren Frist sei der Inflationsdruck gegenüber der letzten Lagebeurteilung aber praktisch unverändert, so die SNB im Communiqué.
Die Wirtschaftsaussichten für die Schweiz hätten sich mit den tieferen US-Zöllen und einer etwas besseren internationalen Entwicklung leicht aufgehellt, so die SNB weiter. Das Hauptrisiko für heimische Wirtschaft bleibe aber die Entwicklung der Weltwirtschaft.
Der Franken schwächte sich nach dem Zinsentscheid der SNB kurzfristig ab auf 0,9366 pro Euro. Derzeit notiert er wieder bei 0,9348 pro Euro.
Bereits im September hatte die SNB nach sechs Zinssenkungen in Folge von einer weiteren geldpolitischen Lockerung abgesehen und ihren Leitzins bei null Prozent belassen. SNB-Präsident Martin Schlegel hatte in letzter Zeit wiederholt betont, die Hürde für eine Zinssenkung unter null sei wegen unerwünschter Nebenwirkungen hoch.
Bis Mitte 2022 hatte die SNB die Zinsen sieben Jahre lang im negativen Bereich gehalten, um den Deflationsdruck zu dämpfen. Dieser wurde durch den starken Franken verschärft, der in Krisenzeiten bei Anlegern als sicherer Hafen gilt.
Auch auf längere Sicht sehen die meisten Experten die Zinsen stabil. Eine grosse Mehrheit von 21 der 25 Ökonomen, die in einer Reuters-Umfrage eine Prognose bis Ende 2026 abgaben, geht von einem unveränderten Leitzins aus.
(Mit Material von Reuters)