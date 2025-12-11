Die SNB wiederholte in einer Medienmitteilung ihre Bereitschaft, am Devisenmarkt aktiv zu sein. Die Inflation sei in den letzten Monaten zwar leicht tiefer ausgefallen als erwartet. In der mittleren Frist sei der Inflationsdruck gegenüber der letzten Lagebeurteilung aber praktisch unverändert, so die SNB im Communiqué.