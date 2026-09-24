Der Franken gibt gegen den Euro nach dem Zinsentscheid leicht nach, und zwar von einem Stand bei etwa 0,9380 vor dem Zinsentscheid auf 0,9426 nachher. Gegen den Dollar verliert der Franken 0,3 Prozent auf 0,8276. Das deutet darauf hin, dass der Markt auch im Dezember nicht mit einer Zinserhöhung der SNB rechnet.