Die Inflationsbekämpfung sei mittlerweile zur wichtigsten Aufgabe von Zentralbanken weltweit geworden, sagte Maechler laut Redetext am Donnerstag am Geldmarktapéro in Genf. Auch in der Schweiz sei die Inflation gestiegen, wenn auch etwas später und nicht so stark wie in anderen Volkswirtschaften: Gemäss den neuesten Zahlen beträgt die Inflationsrate hierzulande aktuell 3,0 Prozent.