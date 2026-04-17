«Für das nächste Jahr sehen wir dann ‌eine gewisse Erholung», erklärte SNB-Präsident ‌Martin Schlegel am Freitag ​in einem Interview der «Tagesschau» von SRF. Wegen der höheren Energiepreise sei der Inflationsdruck in der kurzen Frist etwas höher, in der mittleren ‌Frist aber praktisch unverändert.