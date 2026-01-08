Die SNB veröffentlichte am Donnerstag zum zweiten Mal ein Protokoll und folgt damit anderen Notenbanken. Sie erhofft sich von diesem Kommunikationsinstrument, dass es die Wirkung der Geldpolitik unterstützt. Es ist eine Zusammenfassung der Diskussion, ohne dass geäusserte Meinungen einzelnen Direktoriumsmitgliedern zugewiesen wird.