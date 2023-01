Das erwartet Christian Schulz, Ökonom bei der Citigroup. Der Fehlbetrag der SNB von 132 Milliarden Franken für das vergangene Jahr "zeigt deutlich das Risiko, das grosse Bilanzen darstellen", sagte Schulz am Dienstag in einem Interview in Zürich. "Wir denken, dass sie versuchen werden, die Bilanz rasch zu reduzieren, um etwa 15 Milliarden Franken pro Monat oder 180 Milliarden pro Jahr. Das ist ein sehr hohes Tempo", so Schulz.