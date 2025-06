Nun, einige Monate später, liegt der Leitzins in der Schweiz nach der jüngsten Zinssenkung der SNB am Donnerstag bei 0 Prozent. Er steht damit an der Grenze zum negativen Bereich. Und man muss sich nach den «Warnungen» von Schlegel bereits im letzten Jahr darauf einstellen, dass die SNB den Schritt in den Unternullbereich noch in diesem Jahr vollziehen wird. Je nach Inflationsentwicklung, dem Kursverlauf des Frankens und den ökonomischen und geopolitischen Entwicklungen im Ausland.