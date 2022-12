Die SNB habe theoretisch zwei Möglichkeiten, gegen die Teuerung vorzugehen, heisst es in einer am Mittwoch publizierten Studie. Einerseits könne sie weiter an der Zinsschraube drehen. Andererseits sei es aber auch möglich, die Inflation via Bilanzabbau zu bekämpfen. Die SNB kann demnach ausländische Vermögenswerte verkaufen, den Franken damit aufwerten lassen und auf diese Weise die Inflation unter Kontrolle bringen, so die Studie.